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Coffex İstanbul Kahve Fuarı Başlıyor

Coffex İstanbul, 9-11 Mayıs'ta kahve tutkunlarını bir araya getiriyor. Tema sürdürülebilirlik.

05.05.2025 16:27
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Kahve fuarı "Coffex İstanbul", 9-11 Mayıs'ta kahve tutkunlarını ve sektör profesyonellerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek fuar, bu yıl 7. kez düzenleniyor.

Kahve çekirdeklerinden kavurma ekipmanlarına, demleme ürünlerinden kakao, çay ve kahve makinelerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve marka tanıtımının yapılacağı fuarı, geçen yıl 24 bin 300'ü aşkın katılımcı ziyaret etti.

Fuarın bu yılki teması ise "sürdürülebilirlik, eğitim ve deneyim" olarak belirlendi.

Coffex İstanbul 2025'te The Roaster Community Workshop Alanı, üç gün boyunca üç farklı yarışmaya ev sahipliği yapacak. Seminer alanlarında ise "Kahve Sektöründe Kadın Olmak", "Kahvede Sürdürülebilirlik", "Geri Dönüşüm Süreçleri" gibi önemli başlıklar sektör liderleri ve akademisyenler eşliğinde ele alınacak.

Bu yılın odak ülkesi de Hindistan olacak. Fuarın açılış konuşmasını, Hindistan Coffee Board Başkanı Dr. Ramya Mohan gerçekleştirecek. Ayrıca Endonezya, Uganda ve Brezilya gibi kahve üreticisi ülkeler de fuarda yer alacak.

Fuarda etkinlikler ve sektör buluşmalarının yanı sıra ayrıca "Gölgede Yetiştirilen Kahve" adlı, uluslararası festivallerde gösterilmiş kahve belgeseli ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

Yazar Atilla Narin ve 2025 SCA Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu Koray Erdoğdu, Türk kahvesini kendi stillerinde pişirip ziyaretçilere ikram edecek.

"Kahvede Suyun Önemi" başlıklı panelde, aynı kahvenin farklı sularla demlendiğinde nasıl farklı tatlar verdiği uygulamalı olarak gösterilecek. Sektörün tanınan isimlerinden Cenk Girginol ve Sam Çeviköz de kahve ve yaşam üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Fuarın son günü olan 11 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel de etkinlikler yapılacak.

Kaynak: AA

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