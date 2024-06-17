Çölleşmeyle Mücadele İçin Toprağa Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çölleşmeyle Mücadele İçin Toprağa Sahip Çıkıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşmenin sebep olduğu etkilerin anlaşılması için toprağa sahip çıkmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, çölleşmeyle mücadeleye yönelik yapılan tüm çalışmaların yanında olduklarını ve hedeflerinin daha yeşil bir Türkiye olduğunu ifade etti. Bakan Özhaseki ayrıca, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmak için yeni karbon yutak alanları oluşturduklarını ve millet bahçelerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası düzeyde çölleşme ile mücadele eğitimleri düzenlediklerini ve sel, taşkın ve erozyonla mücadele çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

17.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşmenin sebep olduğu etkilerin anlaşılması için toprağa sahip çıkmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Çölleşmeyle mücadeleye yönelik yapılan tüm çalışmaların yanındayız. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya olduğunu ve çölleşmenin de bu olumsuz etkilerin başında geldiğini vurguladı.

2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla yaklaşık 2,7 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve ülkemizin karbon stok miktarını artırmak gayesiyle yutak alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. 2024 yılı içerisinde hedefimiz 3,5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak. Bakanlık olarak bir gün değil yılın 365 günü çölleşmenin dünyada sebep olduğu etkilerin anlaşılması için yaptığımız farkındalık çalışmalarıyla toprağımıza sahip çıkmanın gayreti içerisindeyiz. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığımız her çalışmayla iklim değişikliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çölleşmeyle mücadeleye yönelik yapılan tüm çalışmaların yanındayız. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye."

Hedef 100 milyon metrekare millet bahçesi

Bakan Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadelede ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında millet bahçelerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "81 ilimizde 75 milyon 886 bin metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 100 milyon metrekare millet bahçesini ülkemize kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Afrika, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik her yıl "Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitim ve Çalıştayları" düzenlediklerini anımsatan Özhaseki, bugüne kadar 22 ayrı Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi düzenlediklerini ve 108 ülkeden, 1170 uzmana eğitim verdiklerini bildirdi.

Özhaseki, kuraklık ve erozyonun insanlık olarak ortak mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'de tarım yapılan alanlarda her yıl 248,6 milyon ton toprağın su erozyonu sonucu yer değiştirdiğini kaydetti.

Sel ve taşkınlara karşı çalışmalar sürüyor

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkınların azaltılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"185 Yukarı Havza Sel ve Erozyon Kontrolü Projesi, 95 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi, 45 Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi, 25 Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi, 14 AR-GE ve 8 adet Maden Sahaları Rehabilitasyon projelerini hazırladık. Hazırlanan projeler ile doğal kaynakların iyileştirilmesi, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin arttırılması, arazi tahribatının önüne geçilmesi ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi amaçlanıyor."

Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Türkiye, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çölleşmeyle Mücadele İçin Toprağa Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 15:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çölleşmeyle Mücadele İçin Toprağa Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement