Columbia Üniversitesi, Filistin'e Destek Veren Öğrencilere Polis Müdahalesi İçin Kınandı - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi, Filistin'e Destek Veren Öğrencilere Polis Müdahalesi İçin Kınandı

Columbia Üniversitesi, Filistin\'e Destek Veren Öğrencilere Polis Müdahalesi İçin Kınandı

Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği'nin (AAUP) Columbia Üniversitesi şubesi, kampüste Filistin'e destek veren öğrencilerin dağıtılması için New York Polis Departmanını (NYPD) müdahaleye çağıran okul yönetimini kınadı. AAUP, Columbia Üniversitesi yönetiminin öğrenci protestocularını kampüsten uzaklaştırmak için polisi çağırma kararını eleştirerek, bu kararın üniversite prosedürlerine aykırı olduğunu ve öğrencilere yönelik polis saldırısıyla sonuçlandığını belirtti. Ayrıca, öğretim üyeleri, personel ve öğrencilerin kendi kampüslerine kilitlendiği ve üniversite yönetiminin tüzükleri ve geleneksel uygulamaları göz ardı ettiği vurgulandı. AAUP, öğrencilerin ifade ve akademik özgürlüğüne saygı duyulması ve polisin geri çekilmesi talebinde bulundu.

02.05.2024 20:47
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NEW Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin (AAUP) Columbia Üniversitesi şubesi, kampüste Filistin'e destek veren öğrencilerin dağıtılması için New York Polis Departmanını (NYPD) müdahaleye çağıran okul yönetimini kınadı.

Columbia Üniversitesindeki barışçıl öğrenci gösterilerine yapılan polis müdahalesine tepkiler devam ediyor.

AAUP, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rektör (Minouche) Shafik, mütevelli heyeti, operasyon direktörü ve ilgili yöneticilerin 30 Nisan'da öğrenci protestocuları kampüsten uzaklaştırması için NYPD'yi çağırma kararını tartışmasız bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, Üniversite Senatosu'na danışılmadan, yerleşik prosedürlere aykırı olarak alındığına dikkati çekilen paylaşımda, "Bu ihlaller, öğrencilerimize yönelik, utanç verici bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde olan korkunç polis saldırısıyla doruğa ulaştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, Columbia üniversitesi tarihinde ilk kez öğretim üyeleri, personel ve öğrencilerin, kendi kampüslerine kilitlendiğine dikkati çekilerek, Columbia yöneticilerinin üniversite tüzüklerini ve son 60 yılda uygulanan geleneksel uygulamaları göz ardı etmesinin kendilerine olan güveni geri dönülemez bir şekilde baltaladığı kaydedildi.

Öğrencilerin ifade ve akademik özgürlüğüne saygı duymayan Shafik yönetimi için "güvensizlik" oylaması çağrısı yapılan paylaşımda, bunun, üniversitenin ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma hakkı ve ortak yönetim gibi temel değerlerini yeniden tesis etmenin tek yolu olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, kampüsün derhal öğretim üyelerine, personele ve öğrencilere yeniden açılması ve NYPD'nin derhal geri çekilmesi talep edildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan gecesi, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıtmıştı.

Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesi, Filistin'e Destek Veren Öğrencilere Polis Müdahalesi İçin Kınandı - Son Dakika

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