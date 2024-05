NYPD, Columbia Üniversitesi\'nde Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı

Güncel

NEW New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı.

Columbia Üniversitesinin Morningside Heights Kampüsü'nde, öğrencilerin bir süre önce kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Büyük kamyonlar ve özel hazırlanmış rampalar yardımı ile protestocu öğrencilerin kısa süre önce girdikleri Hamilton Hall binasına gelen polis, binanın Amsterdam Caddesi tarafında toplanan halk tarafından protesto edildi.

Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, sert şekilde müdahale ettiği onlarca öğrenciyi kampüs dışına çıkardı ve gözaltına aldı.

New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı.

Polisin müdahalesinden kısa süre önce Columbia Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, topluluğun güvenliğini ve düzenini yeniden sağlaması için NYPD'den yardım istendiği belirtilmişti.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.