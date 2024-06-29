ÇOMÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ÇOMÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 2023-2024 dönemi mezuniyet törenini gerçekleştirdi. 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törene 7 bin 500 öğrenci ve akademisyen katıldı. Tören, geçit töreniyle başladı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, mezuniyet törenlerinin pandemi ve deprem dönemlerinde birim bazlı ve sınırlı katılımcıyla düzenlendiğini belirtti. Üniversitenin misyonunun evrensel değerleri benimseyen, bilgiye dayalı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erenoğlu, üniversitenin küresel ölçekte tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tören sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene vali vekili, garnizon komutanı, belediye başkan vekili, tarihi alan başkanı ve veliler de katıldı.

29.06.2024 00:09
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) 2023-2024 dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen tören 7 bin 500 öğrenci ve akademisyenlerin geçit töreniyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, özellikle pamdemi ve Kahramanmaraş depremleri döneminde verilen uzaktan öğretim sırasında birçok yükseköğretim kurumunda olduğu gibi ÇOMÜ'de de mezuniyet törenlerinin bir süre birim bazlı ve sınırlı katılımcı ile düzenlendiğini anımsattı.

Erenoğlu, üniversite olarak yürüttükleri faaliyetlerde her zaman ileriye dönük, yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyonla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin misyonu, evrensel değerleri benimseyen, bilgiye dayalı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Temel değerlerimiz doğruluk, dürüstlük, özgürlük, adalet ve sorumluluk bilincidir. Bugün burada toplandığımız bu stadyum, tarihin ve özgürlüğün simgesi olan Çanakkale'nin bağrında, eğitim ve bilimin ışığını yayma misyonumuzu sembolize etmektedir. Bu misyon sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her köşesinden gelen öğrencilere kapılarını açan, evrensel değerleri benimseyen ve topluma katkı sunan bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda, üniversitemiz her geçen yıl daha da güçlenmekte ve büyümektedir."

Üniversitenin küresel ölçekte tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Kalite Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, kalite standartlarımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz. Bu yıl, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde önemli ilerlemeler kaydettik. Bilimsel projelerimizle, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül kazandık. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin katkılarıyla, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üreterek, topluma fayda sağlayan projeler geliştirdik. Araştırma merkezlerimizde yapılan çalışmalar, sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda endüstriye ve topluma da büyük katkılar sağlamaktadır."

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Vali Vekili Abdulkadir Duran, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇOMÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇOMÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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