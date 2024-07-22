Çöp konteynerlerinde bulunan Türk bayrakları polis tarafından incelendi - Son Dakika
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Çöp konteynerlerinde bulunan Türk bayrakları polis tarafından incelendi

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Antalya'da bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri, çöp konteynerlerinde bulunan Türk bayraklarını incelemek için çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bayrağı atanları belirlemek için olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemelerde parmak izine rastlanmadı ve bayraklar delil torbasına konularak bölgeden ayrıldı.

22.07.2024 21:30
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ANTALYA'da bir vatandaş çöp konteynerlerinde Türk bayraklarını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, bayrağı çöpe atanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde Türk bayraklarının olduğunu gören ismi öğrenilemeyen bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, konteynere bayrağı atanların kim olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekiplerini istedi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda bayrak üzerinde parmak izine rastlayamadı. Ekipler, çöp konteynerinin yakınında bulunan Hüseyin Ak Ortaokulu'nun müdürü ile kamera kayıtlarını incelemelerinin ardından bayrakları delil torbasına koyarak bölgeden ayrıldı.

Çöp konteynerlerinde bulunan Türk bayrakları polis tarafından incelendi
Kaynak: DHA

İnceleme, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp konteynerlerinde bulunan Türk bayrakları polis tarafından incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp konteynerlerinde bulunan Türk bayrakları polis tarafından incelendi - Son Dakika
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