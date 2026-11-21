Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) yapıldığı Expo alanında bazı yiyecek ve içecek noktalarının çalışma saatlerinin uzatıldığı duyuruldu. Bu düzenleme, COP31'de görüşmelerin bu gece de sürebileceğini gösterirken, zirvenin kapanışının pazar gününe sarkması ihtimali gündeme geldi.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona ermesi planlanan COP31'de, ülkelerin ortak karar metinleri üzerindeki çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 200 ülkenin temsilcilerinin katıldığı müzakerelerde, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş, gelişmekte olan ülkelere sağlanacak iklim finansmanı, iklim değişikliğine uyum, adil geçiş ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefi öne çıkıyor.

KURUM'DAN UZLAŞI ÇAĞRISI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün geceki kapanış genel kurulunda müzakerelerde ilerleme sağlandığını ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti. Ülkelerin kendi ulusal çıkarlarının yanında dünyanın ve insanlığın beklentilerini de dikkate alması gerektiğini vurgulayan Kurum, iki haftalık görüşmelerin tarafları ortak bir noktaya yaklaştırdığını söyledi. Kurum, Antalya Mutabakatı ile dünyaya olumlu mesajlar verilmesi çağrısında bulundu.

YENİ KARAR METİNLERİ BEKLENİYOR

Zirvede üzerinde çalışılan karar metinlerinin yeni versiyonlarının ülkelerin görüşleri doğrultusunda hazırlanması bekleniyor. Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin ifadeler, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimi, emisyon azaltım hedefleri ve adil geçiş mekanizmaları görüşmelerin önemli başlıklarını oluşturuyor. Dün gece gerçekleştirilen Genel Kurul'da bazı kararlar kabul edilirken, kapsamlı nihai anlaşmaya yönelik çalışmalar bugüne taşındı.

GECE YARISINA KADAR HİZMET

BM İklim Değişikliği Sekretaryası tarafından bugün katılımcılara gönderilen bilgilendirmede, devam eden toplantılar nedeniyle konferans alanındaki bazı yiyecek ve içecek noktalarının çalışma saatlerinin uzatıldığı duyuruldu. Bir işletmenin gece yarısına kadar, Genel Kurul salonlarının yakınındaki diğer işletmelerin ise müzakereler sona erinceye kadar açık kalacağı bildirildi. Bu düzenleme, COP31'de görüşmelerin bu gece de sürebileceğini gösterirken, zirvenin kapanışının pazar gününe sarkması ihtimali gündeme geldi.