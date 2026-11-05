COP31\'de sergilenecek 54 tonluk Anka Kuşu\'nun 33 tonunda deprem enkazı kullanıldı

(ANKARA) - Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da enkazdan toplanan malzemelerin dönüştürülmesi ile inşa edilen 54 tonluk Anka Kuşu yapısı sergilenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli başlığından biri olan "İklim Dirençli Şehirler" kapsamında, konferans alanındaki Yeşil Bölge'de çeşitli projeler tanıtılacak. Bu projeler arasında, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmaları da yer alacak.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Dirençli Şehirler Vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak. Zirvede Asrın İnşa Seferberliği'ni de dünyaya anlatacak, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğan, dayanışmanın ve direncin simgesi olan 11 şehrimizin hikayesini de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

YAPININ YÜZDE 60'I DEPREM ENKAZINDAN ÜRETİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ortak finansmanıyla yürütülen Kırsal Alanlar Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (KADİYAP) kapsamında 140 metrekarelik alanda Anka Kuşu yapısı oluşturuldu.

Yapının inşasında kullanılan malzemeler, Hatay'daki Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi'nde işlenen deprem enkazından elde edildi. Enkazın bir bölümü toz, bir bölümü ise ince kum haline getirilerek beton üretiminde kullanıldı.

Üç boyutlu (3B) beton baskı teknolojisiyle üretilen yapının kıvrımlı duvarları, yedi burgulu kolonu ve oturma alanları robotik sistemlerle inşa edildi. Çatısındaki petek desenli paneller ise atık plastikten üretildi.

Toplam 54 ton ağırlığındaki yapının 33 tonunda deprem enkazından elde edilen malzemeler kullanıldı. Bakanlık, beton baskı işleminin yedi günde tamamlandığını bildirdi.

YEREL YÖNETİMLER İKLİM PROJELERİNİ PAYLAŞACAK

COP31'in Yeşil Bölgesi'nde oluşturulan "Dirençli Şehirler Hub" alanında ise iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir şehircilik ve afetlere hazırlık konularındaki projeler tanıtılacak.

Belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin çalışmalarına yer verilecek alanda, yerel yönetimlerin deneyimlerini uluslararası aktörlerle paylaşması ve yeni iş birlikleri geliştirmesi hedefleniyor.