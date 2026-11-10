COP31'deki İran Pavilyonu'nda Minab saldırısının 168 çocuk kurbanı anıldı - Son Dakika
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COP31'deki İran Pavilyonu'nda Minab saldırısının 168 çocuk kurbanı anıldı

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COP31\'deki İran Pavilyonu\'nda Minab saldırısının 168 çocuk kurbanı anıldı
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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde İran Pavilyonu'nda Minab saldırısında yaşamını yitiren 168 çocuk için hazırlanan sergi yer aldı. Enkaz arasında çocukların fotoğrafları ve okul çantaları sergilenirken, savaşın ekoloji ve gıda güvenliğine etkisi de gündeme getirildi.

İRAN'ın Minab Kenti'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuk, Antalya'da bir kez daha anıldı. COP31 Zirvesi'ndeki İran Pavilyonu'nda, yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve okul çantaları enkazların arasında sergilendi.

İran'daki savaşın yaşattığı acılar, COP31 Zirvesi'ndeki Mavi Bölge'deki İran Pavilyonu'nda gözler önüne serildi. Savaşta bir ilkokulda yaşamını yitiren 168 çocuk için hazırlanan sergi, çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekti. Savaşın yalnızca insan hayatını değil, doğayı ve ekolojik dengeyi de tehdit ettiği vurgulanan alanda, ekokırım ve gıda güvenliği konuları da gündeme taşındı.

Sergide, hayatını kaybeden çocukların temsili okul çantalarının arasında, 'İsrail ve ABD tarafından öldürüldüler' yazılı çerçeve yer aldı. Enkaz alanına yerleştirilen mumlar ise serginin dikkat çeken detaylarından oldu.

Savaşın çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığına dikkati çeken Tahran Üniversitesi'nde toprak bilimci Seyyede Khamsa Asbaghian şunları söyledi:

"Bizim için en önemli ve en acı konulardan biri, savaş sırasında hayatını kaybeden çocuklarımızdır. İran'a yönelik savaşta okul saldırısında 168 çocuğumuzu kaybettiğimizi ifade ediyoruz. Bu çocukların hepsi masumdu. Hiçbirinin savaşla bir ilgisi yoktu. Bu yaşananlar, Amerika'nın ve söz konusu yönetimin masum çocukların hayatına yeterince önem vermediğini gösteriyor. Biz burada özellikle bu acıyı ve yaşananların insani boyutunu dünyaya duyurmak istiyoruz."

'AMACIMIZ ÇÖZÜM YOLLARINI TARTIŞMAK'

Kurulan pavilyonda savaşın izlerini çok yönlü ele aldıklarını anlatan Asbaghian şöyle devam etti:

"Amacımız, savaşın çevre, ekoloji ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak. Bu konularda farkındalık oluşturmak ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla çözüm yollarını tartışmak. Ayrıca hayatını kaybeden ve bizim için yol gösterici sembol olan liderimizin izinden giderek bu mücadeleyi daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Savaşların yalnızca insanlar üzerinde değil, doğa, ekosistem ve çevre üzerinde de çok ciddi sonuçları oluyor. Biz de burada bu etkileri bilimsel açıdan değerlendirmek amacıyla bir araya geldik."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: COP31'deki İran Pavilyonu'nda Minab saldırısının 168 çocuk kurbanı anıldı - Son Dakika
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