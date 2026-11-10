COP31\'in ikinci gününde Barış Yolu\'nda siyah takım elbiseli bir kişi tulum çaldı

COP31'in ikinci gününde Barış Yolu'nda siyah takım elbiseli bir kişi tulum çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31'in ikinci gününde Antalya'da Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda siyah takım elbiseli bir kişi tulum çaldı. Zirve alanında yankılanan tulum sesine çevreden geçen katılımcılar ilgi gösterdi; bazı katılımcılar ve uluslararası medya mensupları anları cep telefonlarıyla kaydetti.
ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda tulum çalan kişi, renkli görüntüler oluşturdu.
COP31'in ikinci gününde, uluslararası müzakerelerin gerçekleştirildiği Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda siyah takım elbiseli bir kişi tulum çaldı. Karadeniz kültürünün önemli simgelerinden tulumun sesi zirve alanında yankılanırken, çevreden geçen katılımcılar müziğe ilgi gösterdi. Bazı katılımcılar ve uluslararası medya mensupları, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA
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