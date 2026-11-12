COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanMesud PezeşkiyanDiplomasiGüncelÇevreCOP31İranSon Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber Evinin çatısında ölü bulundu Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 12:59:22. #.0.3#
SON DAKİKA: COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android