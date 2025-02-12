Çöpten Elektrik Üretimi ile On Binlerce Konut Aydınlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çöpten Elektrik Üretimi ile On Binlerce Konut Aydınlatılıyor

Geniş Video İzle

Eskişehir'de kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, günlük 900 ton çöp ile 7.8 megavat elektrik üreterek on binlerce konutun enerji ihtiyacını karşılıyor. Tesis, döngüsel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

12.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çöpten üretilen elektrikten on binlerce konut faydalanıyor

Günde yaklaşık 900 ton çöp, organik, inorganik ve geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları olarak ayrıştırılıp günlük ortalama 7.8 megavat elektrik enerjisi elde ediliyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi:

"Döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak yeni yatırımlarımızın projelendirme çalışmaları devam ediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi sayesinde toplanan çöplerden elde edilen elektrik sayesinde günde on binlerce konuta elektrik sağlanıyor.

Atık tesisinde hem çöpler ayrıştırılıyor, hem de üretilen metan gazı elektriğe dönüştürüyor. Dönüşen elektrik günlük olarak on binlerce dairenin ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan kurulan tesis çöpleri ayırdıktan sonra yapmış olduğu ambalajlama sistemiyle geri dönüşüme de büyük katkı sunuyor.

"Tesisimiz günlük 900 ton çöp kabul ediyor"

Tesis hakkında bilgi veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, sistemin sorunsuz olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Tesisin kapasitesinin günlük bin 200 ton olduğunu ifade eden Ünverdi, "Günde yaklaşık 900 ton çöp kabul etmekteyiz. Eskişehir'de üretilen çöplerin miktarı günlük yaklaşık 900 tondur. Gelen çöpler tesisimizde ön işlemden geçmekte ve bu işlem sonucunda 3 ayrı bileşene ayrıştırılmaktadır. Çöplerimiz organik, inorganik ve geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları olarak tesisimizde ayrıştırılmaktadır. Sonrasında yaklaşık 550 ton organik atığımız, çürütücü tanklarımızda anaerobik tepkimeler sonucunda 21 gün içinde metan gazına dönüştürülmekte ve üretilen metan gazıyla elektrik üretimi sağlanmaktadır. Tesisimizin elektrik üretim kapasitesi 9 megavat saattir. Günlük gelen çöplerin 600 tonundan yaklaşık 7.8 megavat elektrik üretimi sağlanmaktadır. Her gün üretilen bu elektrikle on binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilmektedir. Aynı zamanda ayrıştırılan çöplerden elde edilen geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılmasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, döngüsel ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır."

"Üç ilçemizde atık aktarma istasyonlarımız var"

İlçelerdeki çöpleri de aldıklarını ifade eden Ünverdi, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eskişehir merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinden toplanan çöpler, çöp kamyonlarıyla doğrudan tesisimize getirilmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz yalnızca çöpleri bertaraf etmek ve ayrıştırmak değil, aynı zamanda Eskişehir'in 12 kırsal ilçesinden gelen çöplerin de yönetimini sağlamaktır. Bu kırsal ilçelerin 3 tanesinde atık aktarma istasyonlarımız bulunmaktadır. Tesisimizde, Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin önderliğinde döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak yeni yatırımlarımızın projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöpten Elektrik Üretimi ile On Binlerce Konut Aydınlatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Çöpten Elektrik Üretimi ile On Binlerce Konut Aydınlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.