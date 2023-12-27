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Çorlu'da 6 yaşındaki çocuğu üzerinden uyuşturucu satan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da 6 yaşındaki çocuğu üzerinden uyuşturucu satan kadın tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarının çocukları kullandığı yönünde ihbar üzerine yapılan operasyonda, 6 yaşındaki üvey oğlu üzerinden uyuşturucu satan bir kadın tutuklandı. Evde yapılan aramada, satışa hazır bir miktar eroin ele geçirildi. Tutuklanan kadının üvey oğlu ise aile ve sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim edildi.

Çorlu\'da 6 yaşındaki çocuğu üzerinden uyuşturucu satan kadın tutuklandı
27.12.2023 - 14:15,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 6 yaşındaki üvey oğlu üzerinden uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarının çocukları kullandığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.B'nin evinde yapılan aramada, satışa hazır bir miktar eroin ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucu satışında 6 yaşındaki üvey oğlunu kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aileden alınan küçük çocuk, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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