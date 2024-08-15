Çorlu\'da bisiklet kazası: Genç bisikletli vidanjörün altında kaldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletiyle sokak üzerinde dönüş yapan vidanjörün altına giren Ömer Enneccar (16), ağır yaralandı.

Kaza, ilçede Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda seyir halindeyken bisikletiyle yola iniş yapan Suriye uyruklu Ömer Enneccar, aynı yöne dönüş yapan sürücülüğünü U.A.'nın yaptığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne ait 60 ACT 048 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpışma esnasında vidanjörün sol ayağının üzerinden geçtiği Ennecar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enneccar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bölgede bir süre inceleme yaparken, vidanjör sürücüsü U.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ),