Çorlu'da Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı Çırak Bayırı mevkisinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.