Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı Çırak Bayırı mevkisinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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