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Çorlu'da minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarparak devrilen kapalı kasa minibüsteki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 13:20
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpıp devrilen kapalı kasa minibüsteki Emre Yorulmaz (42) öldü, sürücü Tuğrul Özen (35) yaralandı.

Kaza, Çorlu- İstanbul kara yolu Seymen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu'ya mobilya montajı yapmak için gelen Tuğrul Özen'in kontrolünü yitirdiği 34 RL 9062 plakalı kapalı kasa minibüs, refüj bariyerine çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüsteki Emre Yorulmaz'ın hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan sürücü Tuğrul Özen, Çorlu Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emre Yorulmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Çorlu\'da minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

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