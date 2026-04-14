Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücüye 8 Yıl 10 Ay Hapis
Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücüye 8 Yıl 10 Ay Hapis

14.04.2026 16:33
Çorlu'da otomobile çarparak 4 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü 8 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı kamyonla çarptığı otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 8 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ercan Tak ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Tak, savunmasında çok üzgün olduğunu belirterek, mahkeme heyetinin vereceği karara razı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aranın ardından davayı karara bağlayarak, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis verdi.

Olay

Geçen yıl temmuz ayında Çorlu Gişeler mevkisinde, Ercan Tak idaresindeki 10 AOG 284 plakalı süt kamyonu ile Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile aynı araçtaki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Tak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Yine kazandılar Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig’de Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
16:17
Dev maç öncesi büyük rezillik Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
