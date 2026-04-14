Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücüye 8 Yıl 10 Ay Hapis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı kamyonla çarptığı otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 8 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ercan Tak ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Tak, savunmasında çok üzgün olduğunu belirterek, mahkeme heyetinin vereceği karara razı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aranın ardından davayı karara bağlayarak, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis verdi.

Olay

Geçen yıl temmuz ayında Çorlu Gişeler mevkisinde, Ercan Tak idaresindeki 10 AOG 284 plakalı süt kamyonu ile Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile aynı araçtaki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Tak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.