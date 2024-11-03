Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan H.A. gözaltına alındı.

03.11.2024 09:46
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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi H.A. gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.A'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine K.C'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Ergene, Güncel, Saray, Çorlu, Suç, Son Dakika

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