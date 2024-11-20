Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen şüpheliler N.T. ve L.T.'nin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, bir miktar esrar, ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, bin 600 dolu makaron, elektronik sigara likitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T. ve L.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),