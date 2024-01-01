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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 3 şüpheli tutuklandı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 25 gram eroin, 8 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 665 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A., K.Y. ve Ş.C.E. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
01.01.2024 - 12:23,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılana aramada, 25 gram eroin, 8 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 665 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan S.A. K.Y. ve Ş.C.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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