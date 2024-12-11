Çorlu\'da Yangın: Engelli Çocuk ve Annesi Yaralı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, evde mahsur Nurhan Yılmaz ile engelli oğlu Kuzey Yılmaz (12) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kuzey Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yangın, Esentepe Mahallesi'ndeki Emlak Konutları Sümbül Apartmanı'nın 3'üncü katında Nuran Yımaz'ın oturduğu dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar dışarıya çıkarken, yangın çıkan dairede mahsur kalan Nurhan Yılmaz ile engelli oğlu Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Kuzey Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, diğer daireleri sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.