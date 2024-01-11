Çorlu\'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Sevginaz Kadıoğlu (59), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi'nden Akıncılar Caddesi'ne giren otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Sevginaz Kadıoğlu'na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın yaralandı. İlk müdahalesini çevrede bulunanların yaptığı Kadıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yerini otomobili ile terk eden otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.