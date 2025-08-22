Çorlu'ya Yeni Cami Yapılacak - Son Dakika
Çorlu'ya Yeni Cami Yapılacak

22.08.2025 09:22
Tekirdağ'da bir tekstil firması, Çorlu OSB'ye cami yaptırmak için protokol imzaladı.

Tekirdağ'da bir tekstil firması tarafından Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi'ne cami yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, cami yapımına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Hayrabolu Kaymakamı ve Çorlu 1 OSB Başkanı Eyüp Fırat, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Çorlu İlçe Müftüsü Mahmut Nedim Bakır ve Köseoğlu Tekstil Firması adına Abdulhadi Köseoğlu tarafından imzalandı.

Vali Soytürk, cami yaptıracak hayırseverlere teşekkür ederek, caminin sanayi bölgesine hayırlı olmasını diledi.

-Vali Soytürk'e ziyaret

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Soytürk ve Çetin makamda bir süre görüştü.

Çetin, Vali Soytürk'ü 9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Soytürk, bölge sanayisi, ticareti ve ekonomisine katkıda bulunacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

-NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı başladı.

Adaylar, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve başkanlığını Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu'nun yaptığı jüri önünde sınava girdi.

Göksu, adaylara bilgilendirmelerde bulunarak değerlendirmelerin adayların yetenekleri doğrultusunda puanlanarak yapılacağını ifade etti.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de sınav salonunu ziyaret ederek adaylara, ailelerine ve jüri üyelerine başarı dileklerinde bulundu.

İki gün sürecek özel yetenek sınavında adaylar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında NKÜ ailesine katılabilmek için yeteneklerini sergileyecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:41
