Çorum'a Emniyet Takviyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'a Emniyet Takviyesi

06.06.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'un emniyet gücünün yetersiz olduğunu belirterek takviye yapılacağını açıkladı.

'TÜRKİYE SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Çorumda 'Fahri Hemşehrilik Beratı' töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nın verilmesi münasebetiyle sizlerle beraberiz. Çorum insanının vefakar olduğunu, nasıl kadirşinas olduğunu biliyorum. Aynı şekilde Belediye Başkanımız da öyle. Allah razı olsun. Ben huzurlarınızda bu kararı alan Çorum Belediye Başkanımıza, Çorum meclisinde olumlu oy kullanan belediye meclis üyelerinize de huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇORUM'DAKİ EMNİYET GÖREVLİLERİNİN SAYISI YETERLİ DEĞİL'

Çorum'a polis takviyesi yapacaklarını ifade eden Bakan Çiftçi, "Her şeyin bir başı var, bir de sonu var. Valilik görevimiz yaklaşık işte 4 ay önce sona erdi. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim. 4 aydır da bu görevi icra etmeye gayret ediyorum. Ama Çorum benim ilk göz ağrım. Çorum'u unutmam mümkün değil. İçişleri Bakanlığı olarak biz Çorum'un ve bütün Türkiye'nin huzuru ve güvenliğinin sorumlusu bir bakanlığız. Az önce gelirken baktım Çorum'daki emniyet görevlilerimizin sayısı yeterli değil. Türkiye ortalamasının altında bir sayıya sahibiz. İnşallah yeni dönemde şu atamalardan sonra buradaki eksikliğimizi de en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Çünkü artık Çorum FK'nın da Süper Lig'e çıkmasıyla beraber Çorum'da bir seviye atlamış oldu. Bundan sonra Süper Lig takımları Çorum'a gelecek. Çorum'da güvenliği, asayişi daha fazla tesis etmeye ihtiyacımız var. Personel takviyesi yapacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE ŞU ANDA SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Türkiye'nin bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğini belirten Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Yine Türkiye'nin diğer vilayetlerinde olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele konusunda hem Türkiye'de hem de Çorum'da kararlıyız. Çocuklarımızı, geleceğimizin ümidi olan gençlerimizi zehir tacirlerinin insafına bırakmayacağız. Bu konuda da hem Çorum'da hem de diğer illerimizde kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Ben ümitliyim, inşallah hem Çorum hem de memleketimiz daha güzel günler görecek. Memleketimiz daha da güçlenecek. Bölgesel güçten küresel güce dönüşecek. Çünkü bizim başımızda bir dünya lideri var. Türkiye şu anda son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Bunda da en büyük payı muhterem Cumhurbaşkanımızın payı var. Allah kendisinden razı olsun. Ben gece gündüz çalıştığını şimdi daha iyi görüyorum. Yani ben kendi bakanlığımı biliyorum. Valilikten sonra İçişleri Bakanlığı'nın ne kadar zor bir görev olduğunu şimdi yaşayarak ve deneyimleyerek görüyorum."

Konuşmaların ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2018-2023 yılları arasında Çorum'da valilik yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki törene Çorum Valisi Ali Çağlar, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, protokol üyeleri, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ - Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'a Emniyet Takviyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
Hakan Safi, Mason Greenwood’u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık Hakan Safi, Mason Greenwood'u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti

20:37
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor Hepsi birden Monako limanına demirledi
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor! Hepsi birden Monako limanına demirledi
20:18
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
20:16
Niğde’de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
20:02
Kim Kardashian, Lewis Hamilton’ı Monako’da yalnız bırakmadı
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı
19:46
Sıfır Atık Forumu’nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
Sıfır Atık Forumu'nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 21:26:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'a Emniyet Takviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.