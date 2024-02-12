Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

Çorum\'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

Çorum'da 16 yaşındaki M.C.B., 17 yaşındaki arkadaşı Ö.S. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Tartışmanın ardından gerçekleşen saldırı sonucu M.C.B. bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ö.S. ise polis tarafından yakalandı.

12.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Çorum'da 17 yaşındaki arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre aralarında husumet bulunan M.C.B. (16) ile Ö.S. (17), konuşmak için Küçük Sanayi Sitesi'nde buluştu.

Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Ö.S. bıçakla M.C.B.'yi (16) yaraladı.

Bacağından yaralanan M.C.B. bir arkadaşı tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ö.S ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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