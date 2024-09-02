Çorum\'da Bir Kişi Kendisini Eve Kilitledi ve Arabasını Patlatma Tehdidi

Güncel

Çorum'da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.

Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" şeklinde bağırdığı işitildi.