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ÇORUM'da ehliyetsiz sürücü polis takibiyle yakalandı - Son Dakika
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ÇORUM'da ehliyetsiz sürücü polis takibiyle yakalandı

Çorum'da ehliyetsiz bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin 30 dakika süren takibi sonucunda sürücü yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye ceza kesilirken, traktör trafikten menedildi.

31.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:25
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ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücü O.K. (15), polisin takibi ile yakalandı. O.K.'nin kullandığı traktör trafikten menedilirken, sahibine 10 bin TL ceza kesildi.

Ata Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında hızla ilerleyen 55 AEZ 802 plakalı traktörü takibe alan polis, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü O.K., Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden Çoraklık ve Sülüklü Evler bölgesine doğru hızla ilerlemeyi sürdürdü. Yakalanmamak için zaman zaman yoldan çıkıp, tarlaya giren ve 30 dakika süren takibin ardından O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, traktörün sahibi 10 bin TL ceza kesildi; araç da trafikten menedildi. (DHA)

ÇORUM\'da ehliyetsiz sürücü polis takibiyle yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ÇORUM'da ehliyetsiz sürücü polis takibiyle yakalandı - Son Dakika
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