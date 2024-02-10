Çorum'da Ehliyetsiz Sürücülere Yüksek Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Ehliyetsiz Sürücülere Yüksek Cezalar

Çorum\'da Ehliyetsiz Sürücülere Yüksek Cezalar

Çorum'da motosiklet sürücülerine yapılan uygulamada, ehliyetsiz sürücülerin plakalarını bez ile kapattığı tespit edildi. K.Ü. isimli 16 yaşındaki sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve plakayı bez ile kapatmak suçlarından 14 bin lira ceza kesildi. Ayrıca E.K. isimli 16 yaşındaki sürücüye de plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet kullanmaktan 15 bin lira ceza uygulandı.

10.02.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da motosikletinin plakasını bez ile kapatan ehliyetsiz sürücüsüne 14 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine uygulama yaptı.

K.Ü. (16) idaresindeki 19 AEK 614 plakalı motosikleti durduran ekipler, ehliyeti bulunmayan sürücünün plakayı bez ile kapattığını belirledi.

Sürücüye hem ehliyet motosiklet kullanmak hem de plakayı bez ile kapatması nedeniyle 14 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, E.K'nin (16) kullandığı plakasız ve şase numarası kazınmış motosikleti Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de durdurdu.

Motosiklet trafikten men edilirken ehliyetsiz sürücüye ise 15 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Çorum, Güvenlik, Ceza, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Ehliyetsiz Sürücülere Yüksek Cezalar - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Ehliyetsiz Sürücülere Yüksek Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement