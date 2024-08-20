Dile kolay tam 3. kez! 20 yıl önce memleketinde kabusu olan olayı İzmir\'de de yaşadı

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Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangının ardından, alevlerin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AYNI KABUSU 20 YIL SONRA YİNE YAŞADI

Çorum'da iki kez evinin yanması nedeniyle 20 yıl önce İzmir'e göç eden Selim Kaya, bu kez İzmir'de yaşanan orman yangınında eviyle birlikte tüm varlıklarını kaybetti. Mahallede 20 yıldır oturduğu evi yanan Selim Kaya ile 35 yıllık evi alevlere teslim olan Resul Sirkeci de yıkık duvarların önünde birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

"MEMLEKETİMDEN YANGINDAN DOLAYI KAÇTIM"

41 yaşındaki Selim Kaya, evde tek başına yaşadığını, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, yangın sırasında da işte olduğunu ve evinin halini görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Yangın felaketiyle üçüncü kez karşılaştığını dile getiren Kaya, memleketi Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kez yandığını, kendisine yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç ettiğini anlattı.

"Memleketten yangından dolayı kaçtım, geldim burada da yangın beni buldu. Çorum'da da evimiz tamamen yanmıştı." diyen Kaya, evini yeniden yapma imkanının bulunmadığını, destek istediğini ifade etti. Yaklaşık 50 bin lirasının da yandığını aktaran Kaya, "Evdeki tüm eşyaları yenilemiştim. Evlenmeyi düşünüyordum. Her şeyi sıfırdan almıştım. Sıfırdan çıkmıştım şimdi yeniden dipteyim. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma vermesin." dedi.