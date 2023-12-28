 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Çorum'da 1 haftadır kayıp olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan, arazide ölü olarak bulundu. Cihan'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum\'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu
28.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 13:54
Abone Ol

ÇORUM'da, 1 haftadır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan (26), arazide ölü bulundu.

Alaça ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a ait olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi. Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ölüm, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:18:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement