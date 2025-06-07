Çorum'da Kurban Bayramı'nda Filistin İçin Dua - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Kurban Bayramı'nda Filistin İçin Dua

07.06.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bayramlaşma töreninde Filistin için dua edildi, mazlumlar için huzurlu bayram dileği ifade edildi.

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla valilik ve belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin halkının kurtuluşu için dua edildi.

Valilik bahçesindeki programda Kur'an okunduktan sonra İl Müftü Vekili Yasin Baykal, Müslümanların huzur içinde yaşaması için duada bulundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Dünyanın her yerinde zulme uğrayanların zulümden kurtulmasını dileyen Çalgan, "Kurban Bayramı'nın başta din kardeşlerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da dünyadaki mazlumların gözünün Türkiye'de olduğunu belirterek, "Rabb'im Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve diğer yerlerde zulme uğrayan kardeşlerimize bundan sonraki bayramlarında kendi bayrakları altında, çocuklarıyla beraber huzurlu bayramlar yapmayı nasip etsin. Biz de kendi ülkemizde tek bir çocuğumuzun burnu bile kanamadan, terörsüz Türkiye'de nice bayramlara erişelim." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Ayasofya'nın ibadete açıldığını, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu, Suriye'de Esed rejiminin yıkıldığını hatırlatarak, "İnşallah Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın her yerinde zulüm sona erer inşallah." ifadesini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Kurban Bayramı'nı bayram tadında yaşayamayan mazlumların olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah onlar için de bayramın bayram gibi kutlandığı, çocukların Gazze sokaklarında bayram şekerleriyle koşuşturduğu, Doğu Türkistan'daki mazlumların yüzlerinin güldüğü, mazlum coğrafyaların hüzünden sevince dönüştüğü günleri Rabb'im bizlere göstersin." şeklinde konuştu.

Vali Çalgan ve beraberindekiler, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Törene, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Kurban Bayramı'nda Filistin İçin Dua - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar Çocukların boğayla imtihanı kamerada Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar! Çocukların boğayla imtihanı kamerada
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı "Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
12:16
Mardin, Kurban Bayramı’nda turist akınına uğradı
Mardin, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
17:27
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı
Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
17:05
Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kanı daireleri bastı
16:50
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
16:50
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 13:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Kurban Bayramı'nda Filistin İçin Dua - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.