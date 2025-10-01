Çorum'da Otomobili Ateşe Veren Kadın Aranıyor - Son Dakika
Çorum'da Otomobili Ateşe Veren Kadın Aranıyor

Çorum\'da Otomobili Ateşe Veren Kadın Aranıyor
01.10.2025 15:44
Çorum\'da Otomobili Ateşe Veren Kadın Aranıyor
Haber Videosu

Dini nikahlı kadının tartışma sonrası, otomobili ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Kadın kaçtı.

Çorum Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla birlikte yaşayan N.A., tartışmanın ardından M.A.'ya ait otomobili ateşe vererek kaçtı. Polis, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ

Çorum'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe vererek kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de M.A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı N.A. adlı kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın otomobilini ateşe verdi

Tartışmanın ardından N.A, M.A'ya ait sokakta park halinde bulunan 34 DTD 379 plakalı otomobili ateşe verdi.

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın otomobilini ateşe verdi

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir genç, otomobilin önünde park halindeki traktörü çalıştırarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

