Çorum'da Polis Takibi Sırasında Kaza: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Polis Takibi Sırasında Kaza: 3 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da sürücünün 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polis takibi sırasında kaza yaptı. Kazanın ardından araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kaza sonucunda çıkan dumanlar nedeniyle itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı. Polisin araçta yaptığı aramada ise 1 silah, 120 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

13.02.2024 11:15
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ÇORUM'da sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibi sırasında kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.30 sıralarında aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Turgay G. (24), yönetimindeki 34 BID 309 plakalı otomobili Çorum- Ankara çevre yolunda takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Turgay G., otomobilini şehir merkezine doğru sürdü. Ulukavak Mahallesi Atalay 3. Sokak'a geldiğinde otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan Turgay G. ile yanındaki Samet G. (23) ve Cem A. (21), polis tarafından yakalandı.

Kaza yapan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde soğutma işlemi yaptı. Polisin araçta yaptığı aramada 1 silah, 120 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi. (DHA)

Çorum\'da Polis Takibi Sırasında Kaza: 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çorum'da Polis Takibi Sırasında Kaza: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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