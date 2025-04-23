Çorum\'da Şehit Müzik Öğretmeni İçin Müzik Temalı Park Açıldı

Çorum Belediyesince inşa edilen müzik temalı parka, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda, çocukların oyun oynarken kullanabileceği müzik aletleri bulunuyor.

Üstten bakıldığında gitar şeklinde görülen parkta çeşitli enstrümanlar, üç boyutlu tasarımlarıyla çocuklara tanıtılıyor.

3 bin 645 metrekare alana kurulan kentin ilk müzik temalı parkı törenle hizmete açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir parkın açılması ve parka şehit öğretmenin adının verilmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Şehitlerin adını yaşatmanın önemini vurgulayan Çalgan, "Caddelere, parklara, kalıcı eserlere şehitlerimizin isimlerini vermek bir vefa borcudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentte yeterince klasik park bulunduğunu, bu nedenle tematik parklar yapmaya yöneldiklerini bildirdi.

Kentteki ilk tematik parkı müzik temalı olarak hayata geçirdiklerini dile getiren Aşgın, "Çocuklarımızı müzik, sanat, spor etkinliklerinde görmek istiyoruz. Bu nedenle müzik temalı güzel bir park yaptık. Aydınlatma direklerine kadar müzik aletlerini hatırlatan bir park burası." diye konuştu.

Temanın yanı sıra çocukların geçmişi, tarihi, şehitleri bilmesi için parka şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerine dikkati çeken Aşgın, "Çocuklarımız, Şehit Şenay öğretmenimizin aziz hatırası altında buluşsun istedik. Meclis'teki bütün gruplarımızla, oy birliğiyle bu kararı alıp parkı yaptık." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan yola çıkarak bisikletle 9 günde Çorum'a ulaşan Orhan Kotluk, açılış anısına Vali Çalgan'a Türk bayrağı hediye etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesinin ardından park hizmete açıldı.

Vali Çalgan, Belediye Başkanı Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve vatandaşlar, kurdele kesilmesinin ardından parkı gezdi.