Çubuk ADEM Kursiyerleri Kastamonu\'ya Gezi Düzenledi

Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri Kastamonu'ya gezi düzenledi.

Çubuk Belediyesinin destekleriyle Çubuk ADEM'de çeşitli kurslardan hizmet alan 50'ye yakın kursiyer Kastamonu gezisinde keyifli zaman geçirdi.

ADEM projesi faaliyet kalemleri içinde yer alan gezi programı ile kurslara düzenli olarak devam eden ve kendi imkanları ile belirtilen yöreleri görme fırsatını bulamayan kursiyerleri gerek stres atmalarını sağlamak gerekse yeni yerler görme fırsatı sunmak isteyen Kaymakamlık, kursiyerlerin meslek edinmelerinin yanı sıra sosyalleşmeleri için imkan sağladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Işık, Aile Destek Merkezi'yle ilçedeki kadınlara yönelik aralıksız çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti.

Merkezde yürüttükleri çalışmalarla kadınların meslek edinmelerini amaçladıklarını anlatan Işık, "Amacımız kadınları evden çıkarabilmek, onların sosyalleşmesini sağlamak, öz güven kazandırabilmek ve kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye getirmek. Bunun için önce uygulamalı olarak öğretiyoruz ve üretime geçmelerini sağlıyoruz. Tabii bütün bu güzelliklere ve üretime bir ruh katmak gerekiyor. Bunun için de çalışanlarımız öncülüğünde geziler düzenliyoruz. Bu gezimizi Kastamonu'ya düzenledik. Kursiyerlerimiz çok keyif aldı. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kursiyerler de gezi programının çok samimi bir ortamda gerçekleştiğini ve organizasyonda her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade ederek başta Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiler.