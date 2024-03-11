Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ağılcık ve Gökçedere mahallelerinde taş fırınlarının açılışını gerçekleştirdi

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ederken Ağılcık ve Gökçedere mahallerinde yapımı tamamlanan taş fırınlarının açılışını gerçekleştirdi.
Çubuk Belediye tarafından kırsal mahallerde geleneksel değerlerin yaşatılması ve kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlanması nedeniyle 11 adet taş fırın inşa ediliyor. Son olarak belediye tarafından Ağılcık ve Gökçedere Mahallelerinde yapılan taş fırının hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ile birlikte Ağılcık ve Gökçedere Mahallerini ziyaret eden Demirbaş, vatandaşlara yaptıkları çalışmaları ve yeni yapılacak projelerini anlattı.
Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyerek yapılacak çalışmalar için istişarelerde bulunmaya devam etiklerini belirten Demirbaş, "Bugün de burada taş fırınımızın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin desteğiyle Çubuk için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz inşallah. Ankara Büyükşehir Belediyesini Turgut Altınok'un almasıyla birlikte büyük hizmet ve yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam edeceğiz. Köy fırınımız hayırlı uğurlu olsun. Ablalarımızın güzel çöreklerinden, böreklerinden hem kendi aileleri, hem ilçemize gelen misafirler bundan sonra bol bol yiyecekler inşallah." diye konuştu.
Mahallelere yapılan taş fırınlar nedeniyle Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür eden Kurtcan Çelebi, yapılan fırınların mahallerde özellikle kadınların işini kolaylaştırdığını söyledi.
Çelebi, başkanımız sağ olsun büyükşehirin yüzde biri bütçeyle büyükşehrin yapmadığı işlerin iki, yüz katını Çubuk'a yaptı. Bundan sonra da yapacağına eminiz. Biliyoruz ki sizler de tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza burası hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.
Mahalle sakinleri de taş fırın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ağılcık ve Gökçedere mahallelerinde taş fırınlarının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırıları ve ekonomik zorluklar nedeniyle Ramazan bayramını kutlamakta zorlanıyor. Birçok aile yiyecek bulmakta güçlük çekerken, bazıları ise evlerini ve kentlerini yeniden inşa etme umuduyla direniyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Görür, bu fayların özelliklerinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depreme karşı dirençli kent çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova'da yapı envanteri çalışmalarının yapıldığını açıkladı.
Bayburt'taki duruşmadan dönen kadın avukatın kullandığı cip, Gümüşhane'nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçelere uçtu. Kazada cipin sürücüsü avukat olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından avukatın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmede Tatar, müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebinin mutlak surette tanınması gerektiğini belirtti. Tatar, Türk tarafının her anlaşmaya olumlu yaklaştığını ancak Annan Planı Referandumu'na rağmen ambargo ve engellemelerle karşılaştığını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nda geleneksel olarak verdiği iftar sofralarını bu yıl iki noktada kuracak. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun Medresesi'nde binlerce Kayseriliyi ağırlayacak.
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım gösterdi ve müsabakalar gün boyu devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere belge ve madalya takdim edildi. Başarılı olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek üzere Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılacaklar.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir nalburunun deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, depoda bulunan boya ve kimyasal malzemelerin nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve İstanbul'dan da destek ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın olduğu yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?