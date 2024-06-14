Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Çubuk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçe Kaymakamı Adem Keleş, velilere çocukların başarısının anahtarının kendileri olduğunu hatırlatarak, çocuklara sanal medyadan uzak durarak sokakta oynamalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise öğrencilere yaz tatilini dinlenerek, spor yaparak, sanatla uğraşarak, kitap okuyarak ve gezip görerek geçirmelerini önerdi. Törenin ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

14.06.2024 16:32
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İlçe Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Ortaokulu'ndaki törende, velilerin çocukların başarısının anahtarı olduğunu belirtti.

Çocuklara sanal medyadan uzak durarak sokakta oynamalarını tavsiye eden Keleş, "Hepinize sağlıklı bir tatil diliyorum. Yazın dinlenin ama dinlenirken de tekrarlar yapın. Bol bol kitap okuyun. Sokakta oynayın, internetten uzak durun."dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, öğrencilere yazı, hem dinlenip hem de sporla, sanatla, kitap okuyarak ve gezerek geçirmelerini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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