Çubuk'ta 1200 Kişilik Cami Temeli Atıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta 1200 Kişilik Cami Temeli Atıldı

Çubuk\'ta 1200 Kişilik Cami Temeli Atıldı

Çubuk ilçesinde 1200 kişilik Ömürdede Camisi'nin temeli atıldı, gençlik merkezi ile desteklenecek.

22.11.2024 18:46
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ömürdede Camisi'nin temeli atıldı.

Kaymakam Vehbi Bakır, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Karakuş Sokak'ta inşa edilecek caminin temel atma töreninde, ibadethanenin Çubuk'a, Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Caminin altında yapılacak gençlik merkezinin önemine de işaret eden Bakır, caminin yapımında emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin hızla geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası, ilçemizin önemli merkezi yerlerinden birisi oldu. Altında gençlik merkeziyle daha büyük bir cami yapmak için buradayız. Camilerimiz ibadet ettiğimiz, İslam'ın nişanelerinden çok önemli merkezlerimizdir. Gençlerimiz burada hem dinlerini öğrenecekler hem de ibadetlerini yapacaklar. Cami ve gençlik merkezimizin ilçemize kazandırılması son derece önemlidir."

Ömürdede Camisi Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Abdulkadir Karakuş'un konuşmasının ardından, caminin temeli atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta 1200 Kişilik Cami Temeli Atıldı - Son Dakika

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