Çubuk\'ta Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Program kapsamında Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile beraberindekiler Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.