Çubuk'ta Kurban Bayramı Denetimleri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış noktaları ve kesim alanlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ahır ve çiftliklerdeki kurbanlıkların sağlık belgeleri kontrol ediliyor, kesim yapılacak alanların ise hijyen, altyapı ve çevre koşullarına uygunluğu inceleniyor.

Denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere 15 gün süre tanınırken, belirtilen şartları yerine getirmeyenlere kurban satış ve kesim izni verilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca kesim işlemlerinin yalnızca sertifikalı kişiler tarafından yapılması gerektiği konusunda işletme sahipleri uyarıldı.

Denetimlerin bayram öncesinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

İşletme sahibi Demiz Demirci, gazetecilere, denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

Hazırlıkları tamamladıklarını anlatan işletme sahibi Gazi Yalama ise "Kesimhanemizi yaptık ve burada yaklaşık 200 kişiye hizmet vereceğiz." dedi.

Yapılan denetimlerin ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimi yapılan ahırlarda haşerelere karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.