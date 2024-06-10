Ankara Çubuk'ta zabıta ekipleri bayram denetimlerini artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Çubuk'ta zabıta ekipleri bayram denetimlerini artırdı

Ankara Çubuk\'ta zabıta ekipleri bayram denetimlerini artırdı

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi yöresel ürünlerin imal edildiği işletmeler başta olmak üzere umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve yangın önlemleri kontrol edildi. Vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimler bayram süresince de devam edecek.

10.06.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören yöresel ürünlerin imal edildiği işletmeler başta olmak üzere, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı.

Denetimlerde iş yerlerinde, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve yangın önlemleri açısından kontrol edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada zabıtanın bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini artırdığını söyledi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Kurallara uyan iş yerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıp, cezai işlem yapılıyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam edecek. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Halkla İlişkiler birimimizin 0312 837 14 44 telefonunu veya 0552 837 14 44 numaralı whatsapp ihbar hattını arayabilirler."

Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Zabıta Müdürlüğü, Çubuk Belediyesi, Kurban Bayramı, Baki Demirbaş, Alışveriş, Zabıta, Ankara, Çubuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Çubuk'ta zabıta ekipleri bayram denetimlerini artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
21:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
00:08 Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı
23:35 A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya’ya 2-1 mağlup oldu A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu
23:32 Aydın’da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı Valilik harekete geçti Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta zabıta ekipleri bayram denetimlerini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement