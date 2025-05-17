Çubuk\'ta Şakayık Zamanı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açan şakayıklar doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

İlçeye bağlı İmamhüseyin ve Akkuzlu mahallelerinin dağlık alanlarında yetişen, halk arasında "ayı gülü" olarak da bilinen şakayık, kısa süren ömürlerine rağmen sundukları görsel şölenle dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, şakayıkları fotoğraflamak bölgeye ilgi gösteriyor.

Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, yaptığı açıklamada, şakayıkların neredeyse tamamının açtığını, henüz açmayanların da birkaç gün içinde çiçekleneceğini söyledi.

Şakayıkları görmek için bölgeye geldiğini aktaran İHH Çubuk Şubesi Başkanı Abdülhamit Ateş ise kısa ömürlü çiçeklerin Çubuk'un doğal güzellikleriyle birlikte aynı karede yakalanmasının büyük bir fırsat olduğunu belirtti.