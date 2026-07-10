Çubuk'ta TMO hububat alımları başladı, festival heyecanı - Son Dakika
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Çubuk'ta TMO hububat alımları başladı, festival heyecanı

Çubuk\'ta TMO hububat alımları başladı, festival heyecanı
10.07.2026 19:13
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Ankara Çubuk'ta TMO randevulu buğday alımına başlandı. Belediye Başkanı Demirbaş ve TMO Başmüdürü Öztürk alım merkezini ziyaret etti. Ayrıca 18. Uluslararası Turşu Festivali için stant satışları başlarken, Terör Mağdurları Derneği ziyaret edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2026 yılı hububat alımlarına başlandı.

Randevu sistemiyle yürütülen alımlarda üreticiler buğdaylarını teslim etmeye başladı.

Çubuk Belediyesi, TMO ve Ziraat Odası işbirliğiyle hazırlanan hububat alım merkezine gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile TMO Başmüdürü Mustafa Öztürk, çalışmaları yerinde takip etti.

Demirbaş, üreticilere bereketli sezon dileyerek, çiftçilerin alın terinin karşılığını almasını temenni etti.

Alım merkezinin bu yıl da tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Demirbaş, "Bu merkezler üreticimize destek amacıyla kuruluyor. Önümüzdeki yıllarda da daha geniş ve kalıcı alanlarda hizmet vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Öztürk de üreticilerin her zaman öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Üreticimizin ürününün gerçek değerini bulması için Toprak Mahsulleri Ofisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Çubuk'ta 18. Uluslararası Kültür ve Turşu Festivali için stant satışları başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali kapsamında kurulacak stantlar için başvurular alınmaya başlandı.

Bu yıl 3-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürerken Çubukabad Parkı ve Festival Alanı'nda kurulacak yaklaşık 300 stant için satış süreci başladı.

Festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler, yarışmalar, gastronomi programları ve alışveriş stantlarıyla ziyaretçilere dolu dolu program sunulacak. İlçede üretilen yöresel ürünler ile el sanatları da festival alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festival stantlarının satışına başlandığını belirterek, başvuru yapmak isteyenlerin kontenjanlar dolmadan belediyenin halkla ilişkiler (Ak Masa) birimine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

Demirbaş, festivalin Türkiye'nin önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade ederek, "Festivalimiz ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Esnafımızın ekonomisine hareketlilik kazandırırken, ziyaretçilerimize de kültür, gastronomi ve eğlenceyi bir arada sunuyor." dedi.

Terör Mağdurları Derneğine ziyaret

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Hasan Özdal,Terör Mağdurları Derneğini ziyaret ederek, derneğin şehitlerin hatıralarını yaşatmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı dernek başkanı Zeki Avan'a teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Özdal, Türkiye'nin farklı yerlerinde çalıştığını belirterek, "Dernek başkanımızın yaptığı çalışmaların Türkiye'nin farklı şehirlerinde takdir edilmesi beni gururlandırdı. İlçemize döndüğümde ilk iş olarak derneğimizi ziyaret edip teşekkür etmek istedim. Çubuk'un manevi değerleriyle anılması hepimizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Dernek başkanı Avan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehitlerin hatıralarını yaşatmaya yönelik projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Avan, çalışmalarının ülke genelinde karşılık bulmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta TMO hububat alımları başladı, festival heyecanı - Son Dakika

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