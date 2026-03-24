Çukurca'da Çığ Anları Kamerada

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde köyün yakınına çığın düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgede havanın ısınmasıyla yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda çığ düştü.

İlçeye bağlı Akkaya köyü yakınında da iki gün önce dağdan kopan kar kütleleri çığa neden oldu.

Vadiden aşağı inen kar yığınları, yerleşim alanına yakın bir noktadan geçti.

Çığ anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.