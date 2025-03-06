Çukurova'da Zirai Don Zararı

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Zirai don çiçek açan ağaçlara yüzde 100 zarar verdi

Çukurova'da etkili olan ve 4 gün boyunca süren zirai don nedeniyle çiçek açan ve dalında meyvesi olan ağaçlarda yüzde yüz zarar oluştuğu bildirildi

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, zarar tespiti için ovada taramaların devam ettiğini belirterek, "İklim değişikliğinden dolayı bu tür olayların artma ihtimali fazla olduğu için çiftçilerimiz sigorta yaptırarak kendilerini daha korunaklı hale getirebilir" dedi

ADANA - Çukurova'da etkili olan ve 4 gün boyunca süren zirai don nedeniyle çiçek açan ve dalında meyvesi olan ağaçlarda yüzde yüz zarar oluştuğu bildirildi.

Başta Adana olmak üzere Mersin, Hatay ve Antalya'nın bir kısmında geçtiğimiz hafta 4 gün süren zirai don nedeniyle ürünlerde ciddi zararlar oluştu. Çiçek açan ve meyvesi yeni çıkan ağaçlarda zararın yüzde 100 olduğu öğrenildi. Ayrıca hasadına kısa bir süre kalan patates, karpuz gibi ürünlerde hasat döneminde olan marul ve diğer ürünlerde de zararın çok ciddi olduğu bildirildi.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, zararın tespiti için don olayı yaşanıdığı günden beri sahada zarar tespiti yaptıklarını belirtti. Kökçüoğlu, alışık olunmayan zaman diliminde içerisinde don ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "Yaklaşık 4 gece Çukurova'nın tümünde don zararlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. 400'e yakın ekibimizle birlikte sahadaydık. Sahada ön tespit çalışmalarımızı tamamladık. Havaların önceden ılıman gitmesinden kaynaklı çiçek açan sert çekirdekli alanlarımızda çok ciddi zararlar var. Adana hem karpuz hem de patates gibi turfanda üretim yapan ve tüketicilerin sofrasına getiren bir şehir. Bu turfanda ürünlerinde tamamında çok ciddi zararların olduğunu tespit ettik. Şu ana kadar 500 bin dekardan fazla alanı taradık. Şimdi de parsel kişi bazlı tespitlerimizi yapıyoruz" dedi.

Dondan etkilenen ve poliçesi olan tüm vatandaşların sahada tespitleri yapılacağına dikkat çeken Kökçüoğlu şunları kaydetti:

"Hasarları neyse, kısa sürede hesaplarına yatırılacak. Don teminatı yaptırmayan ve poliçe sahibi olmayan ve vatandaşlarımızın da zararlarını tek tek tespit edeceğiz. Bu tespitlerimizi yetkililerle paylaşacağız. Oradan gelecek desteklerle de vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Bu iklim değişikliklerinden kaynaklı sorunların artma durumu var. Bu zaman diliminde çiftçiler sigorta yaptırarak bu risklere karşı kendilerini daha korunaklı hale getirebilirler."