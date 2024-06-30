Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'Aşırılık ve Radikalleşme' projesi kapsamında 40 genç Adana'da buluştu - Son Dakika
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Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'Aşırılık ve Radikalleşme' projesi kapsamında 40 genç Adana'da buluştu

Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından düzenlenen \'Aşırılık ve Radikalleşme\' projesi kapsamında 40 genç Adana\'da buluştu

Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen 'Aşırılık ve Radikalleşme' projesi kapsamında, 8 farklı ülkeden 40 genç Adana'da bir araya geldi. Proje kapsamında gençlere aşırılık ve radikalleşme konusunda farkındalık kazandırıldı ve becerileri geliştirildi. Ayrıca gençlerin hoşgörülü ve anlayışlı olmaları için çalışmalar yapıldı.

30.06.2024 19:44
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Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneğince hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "Aşırılık ve Radikalleşme" projesi kapsamında, 8 ülkeden 40 genç Adana'da buluştu.

Proje Koordinatörü Muhammet Emin Ayyıldız, AA muhabirine gençlere özel birçok projelere imza attıklarını söyledi.

Özellikle son yıllarda Avrupa'da artın ırkçılık, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve yabancı düşmanlığı konusunda gençlere farkındalık kazandırma amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye, Çekya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Letonya, Litvanya ve Romanya olmak üzere 8 farklı ülkeden 40 öğrenci, 9 gün boyunca aşırılık ve radikalleşme konusunda farkındalık kazandı ve beceriler geliştirdi."

Gençlerin yaşadıkları toplumlarda aşırılık ve radikalleşmeye karşı bir tavır benimsemelerini istediklerini dile getiren Ayyıldız, gençlerin İslamofobi, yabancı düşmanlığı olmayan, göçmen karşıtı tavır sergilememeleri adına hoşgörülü ve anlayışlı gençler olmaları için çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'Aşırılık ve Radikalleşme' projesi kapsamında 40 genç Adana'da buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'Aşırılık ve Radikalleşme' projesi kapsamında 40 genç Adana'da buluştu - Son Dakika
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