Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan- Pakistan üçlü işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek "Bizim gücümüz, birliğimizdedir. Bugün üçlü formattaki birliğimizi bir kez daha teyit ettik. Üç ülkenin işgalden kurtarılan Laçın'dan verdiği mesajların gerekli yerlere ulaşacağından eminim." dedi.

Aliyev, Laçın kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuştu.

Azerbaycan'ın en önemli bayramında kendileriyle birlikte olan Erdoğan ve Şerif'e teşekkür eden Aliyev, "Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın, üç kardeş ülkenin kardeşliği yıldan yıla güçleniyor. İyi günde de kötü günde de birlikteyiz." diye konuştu.

Aliyev, bugün yapılan Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde üç ülke arasındaki stratejik ortaklığın bir kez daha teyit edildiğini belirtti.

Üç kardeş ülkenin liderinin 30 yıl işgal altında bulunan Laçın'da bir araya gelmesinin büyük sembolik anlam taşıdığını vurgulayan Aliyev, "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 günlük savaşta bizi Türkiye ve Pakistan destekledi, bu iki ülkenin desteği bizi umutlandırıyordu, bize ilave güç veriyordu." değerlendirmesini yaptı.

Aliyev, "Bugün üçlü işbirliğimizin yeni sayfası açılıyor. Bugün elde edilen mutabakatların bizi daha da yakınlaştıracağına eminim." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığın ilan edilmesinden, eski Sovyetlerin işgal döneminden, Batı Zengezur'un Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verilmesinden bahseden Aliyev, 1991'de bağımsızlığın yeniden kazanılmasını ve Ermenistan'ın saldırıları sonucu toprakların işgal edildiği süreçleri anlattı.

Aliyev, 2 Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferde bölgede yeni realitenin oluştuğunu ve tüm ülkelerin bu realiteyi kabullendiğini söyledi.

Karabağ'daki imar ve ihya çalışmalarına değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Ebediyen muzaffer halk ve devlet olacağız. Bugün değerli kardeşlerimin bu bayram etkinliğinde bizimle birlikte olması, bize gösterilen destek ve dayanışma dünya çapında tamamen yeni realite oluşturdu. Bizim gücümüz, birliğimizdedir. Bugün üçlü formattaki birliğimizi bir kez daha teyit ettik. Üç ülkenin işgalden kurtarılan Laçın'dan verdiği mesajların gerekli yerlere ulaşacağından eminim. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye-Pakistan birliği ve kardeşliği."