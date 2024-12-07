Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Yılının Sonunda Deprem Bölgesinin Tamamında 452 Bin 983 Bağımsız Bölümün Teslimini Gerçekleştireceğiz

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(GAZİANTEP) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te deprem ve sosyal konut anahtar ve tapu teslim töreninde, "Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılının sonunda Gaziantepimizde toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin; deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5 bin 113 deprem ve sosyal konut anahtar ve tapu teslim törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından evlerin tapusunu verdiği bir ailenin çocuklarına ve çocukların anne ve babasına para verdi.

Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Anadolu'da huzur içinde ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bakınız, bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de bunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Öyle laf ola beri gele yok. Burası öyle Özgür Özellerin, şunların, bunların, laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil.

Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılının sonunda Gaziantepimizde toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin; deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz.

"Meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"

Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız.

Toplam 135 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük temiz su yatırımı olan Düzbağ içme suyu projesiyle şehrimizi kaynak kalitesinde içme suyuna kavuşturduk. 5 kilometresi tünel olmak üzere toplam 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray metro projemizi başarıyla tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin finansmanı ile 32 vagondan oluşan yerli ve milli tren setimizi yakında tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Yine 25 köprülü kavşağımızı ve 128 köprümüzü de yakın zamanda hizmete alacağız. 10 bin iş yerinde 50 bin kardeşimizin istihdam edileceği 4 milyon metrekarelik büyükşehir projemizi de yakın zamanda tamamlıyoruz.

"Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin"

Kule deyince bakıyorsunuz, sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada 'İşte bizim eserimiz' diye gösterecekleri hiçbir icraatları yok. Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış, en iyi bildikleri iş olan paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerinde zenginleştirmekte, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Şahsi ikballerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi zaten kaderine terk edildi, umurlarında bile değil. Bir başkası 6 yıl önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlara gelince 40 dereden su getiriyorlar. Yani, nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne diyelim, Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin."