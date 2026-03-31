Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5G Teknolojisini 2 Sene İçinde Ülkemizin Her Karışında Hizmete Sunacağız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dijital dönüşümündeki yeni aşamayı duyurdu. 5G teknolojisinin başlangıçta 81 il merkezinde devreye alınacağını belirten Erdoğan, "2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Şebeke altyapımızda mümkün olan en yüksek seviyede yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. İşletmecilerimiz yıllara göre artacak şekilde ilk kitapta yüzde 60 oranında yerli malı, belgeli ürün yüzde 30 oranında milli haberleşme ürününü kullanacak. İletişim hızımız tam 10 kat artıyor. 4,5 G'de ortalama 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dijital egemenliğin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, "Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, hava sahanızı koruduğunuz ölçüde siber vatanınızı ve bunun ayrılmaz parçası olan verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir" dedi.

Törende yaptığı konuşmada 5G teknolojisinin ulaştırmadan sağlığa, tarımdan eğitime kadar geniş bir alanda Türkiye için yeni bir sayfa açacağını ifade eden Erdoğan, teknolojik gelişmelerin klasik egemenlik anlayışını aşındırdığını dile getirerek küresel güç rekabetinde siber uzay çalışmalarının kritik rolüne değindi.

"Siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir"

Erdoğan, verinin toplanması, işlenmesi ve güvenliğinin temin edilmesinin stratejik önemine dikkati çekerek, yakın coğrafyadaki çatışmaların siber güvenliğin önemini kanıtladığını söyledi. Konuşmasında siyasi ve askeri güç ile dijital yetkinlik arasındaki bağı şu sözlerle açıkladı:

"Özellikle son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar, siber güvenliğin önemini hepimize bir kez daha göstermiştir. Şurası tartışılmayacak kadar ortadadır: İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Tam tersine bunlar birbirinin tamamlayıcısı, eskilerin ifadesiyle mütemmim cüzüdür."

"Aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da birinciyiz"

Son 23 yılda dijital dönüşüm alanında atılan adımları rakamlarla paylaşan Erdoğan, 2002 yılında 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunun 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 657 bin kilometreye ulaştığını kaydetti. Erdoğan, abone sayılarındaki artışa ilişkin şu verileri paylaştı:

"Aynı dönemde geniş bant internet abone sayımızı 3 binden 98 milyona, mobil telefon abone sayımızı ise 23 milyondan alıp neredeyse 100 milyona çıkardık. 55 milyonu aşkın vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetlerini kullanıyor. Halihazırda Türkiye'de mobil ve sabit hatlardan 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleşiyor. Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresi ile Avrupa'da birinci sıradayız."

"Başörtüsü, kılık kıyafet gibi meselelerle uğraşmaktan dünyada olup bitenleri takip edemeyen bir Türkiye vardı"

Türkiye'nin geçmişte teknolojik gelişmeleri "tribünden izlediğini" ve öz kaynaklarını değerlendiremediğini savunan Erdoğan, geçmiş dönemdeki odak noktalarını eleştirdi. Geri kalmışlığın inanç değerlerine bağlanmasına itiraz ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başörtüsü, saç, sakal, kılık kıyafet gibi meselelerle uğraşmaktan dünyada olup bitenleri takip edemeyen bir Türkiye vardı. Yıllarca Türkiye'nin özellikle belli alanlarda geri kalmışlığını bu milletin inanç değerlerine, kültür kodlarına, insanımızın giydiği kıyafete bağladılar. 'Biz yapamayız, biz beceremeyiz' diyen öz güven yoksunlarına kulak asmadan bu milletin evlatlarına, bu ülkenin parlak beyinlerine inanarak teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik."

"4,5 G'de 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşüyor"

5G teknolojisinin teknik üstünlüklerini ve vatandaşa yansıyacak değişimleri aktaran Erdoğan, sistemin üç ana özelliği olan yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesine dikkati çekti. Erdoğan, 5G teknolojisine ilişkin şunları söyledi:

"Başlangıçta 81 merkezi il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Şebeke altyapımızda mümkün olan en yüksek seviyede yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. İşletmecilerimiz yıllara göre artacak şekilde ilk kitapta yüzde 60 oranında yerli malı, belgeli ürün yüzde 30 oranında milli haberleşme ürününü kullanacak. 5G saniyede 2 GB Bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor. Yani iletişim hızımız tam 10 kat artıyor. 4,5 G'de ortalama 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşüyor."

5G'yi diğer ayıran bir diğer önemli ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir. Bu özellik şebekeyi daha esnek, daha akıllı ve ihtiyaca göre şekillenebilen bir yapıya kavuşturuyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakta kalmadığı aynı zamanda bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Vatandaşlarımız internet kullanımında saniyede 1 MB ve üzeri hızlarla tanışacak. Sabit internetin ulaşamadığı yerlerde sabit kablosuz erişim sayesinde fiber hızına yakın bir deneyim sunulacak. Aynı fiziksel altyapı üzerinde farklı sektörlere ait sanal ağlar kurulabilecek."

"Doktor hastasını yüzlerce kilometre öteden ameliyat edebilecek"

Erdoğan, 5G'nin sadece bir hız artışı değil, üretimden sağlığa bir "şekil değiştirme" dönemi olduğunu vurguladı. Özellikle sağlık ve sanayi alanındaki dönüşüme ilişkin çarpıcı örnekler veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlıkta uzaktan müdahale imkanları gelişecek. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve kritik sistemlerin eş zamanlı çalışması yaygınlaşacak. Ultra düşük gecikme kapasitesi sayesinde, örneğin, bir doktor hastasını yüzlerce kilometre öteden ameliyat edebilecek, hastaların durumu mesafe engeline takılmadan anlık şekilde ve uzaktan izlenebilecek."

Ulaşımda araçlar, altyapı ve trafik sistemleri anlık veri paylaşabilecek. Böylece yollar daha güvenli olacak. Can kayıpları inşallah azalacak. Eğitimde artırılmış gerçeklik, sanal laboratuvar, simülasyon ve gerçek zamanlı etkileşim daha fazla kullanılacak.

Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim sağlanacak. Daha fazla veriyi daha düşük enerji üretimi ile taşıyabilen 5G ile kamu hizmetlerinde ve akıllı şehirlerde milyonlarca sensörle donatılmış altyapılar sayesinde enerji, su, ulaşım sistemleri anlık yönetilebilecek. Bu da hem hizmet kalitesini artıracak hem kaynak kullanımında önemli bir tasarrufu beraberinde getirecek."

Güvenlikte 'uç bilişim' ve 'şebeke dilimleme' dönemi

5G altyapısının güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artıracağını ifade eden Erdoğan, yeni nesil altyapının teknik imkanlarının siber riskleri azaltacağını dile getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni nesil altyapımızın şebeke dilimleme özelliği ile farklı kullanım alanlarına mahsus güvenlik politikalarını uygulama imkanı bulacağız. Uç bilişim yaklaşımı marifetiyle verinin kaynağa yakın işlenmesi sayesinde siber riskleri daha da azaltacağız. Kolluk kuvvetlerimizin sahada kullandığı sistemler 5G altyapısıyla çok daha etkin, hızlı ve öngörülebilir bir yapı arz edecek."

Kent güvenlik yönetim sisteminden, plaka tanıma sistemine, hudut kapısı sisteminden, narkotik uyuma sistemine, suç analiz uygulamasından Kades'e, polis teşkilatlarımızın suç ve suçluyla mücadelesinde kullanılan sistemlerin işlevselliği daha da artmış olacak. Çok geniş bir yelpazede olumlu etkilerini göreceğimiz 5G'nin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Erdoğan konuşmasının ardından 5G bağlantısı aracılığıyla Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İstanbul Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi.