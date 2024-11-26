Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayret içindedir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen 7. Din Şurası'nda konuşan Erdoğan, 13. yüzyıldaki Moğol istilasının İslam dünyasını harabeye çevirdiğine ancak İslam'ın özünü ve ruhunu yok edemediğine dikkati çekti.

20. yüzyılda Osmanlı Devleti başta olmak üzere İslam topraklarına saldırıların Müslümanları zayıflattığına, güçten düşürdüğüne hatta parçaladığına ama İslam'ın nurunu söndüremediğine işaret eden Erdoğan, "Bugün ise işte o nura, o aydınlığa, imanımıza, değerlerimize yani bizi biz yapan kodlarımıza ruhumuza, özümüze yönelik çok yoğun, çok kapsamlı her zamankinden daha planlı ve sinsi bir saldırı söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da ve diğer İslam beldelerinde katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışanların apaçık ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, buna karşılık küresel ölçekte Müslümanlara ve İslami değerlere saldıran gizli, sinsi düşmanın Gazze'dekinden çok daha fazla etki ile hasar bıraktığını, savaşını, her yolu ve yöntemini kullanmakla birlikte en çok da medya ve son dönemde sosyal medya ile yürüttüğünü söyledi.

"Dijital hareket, yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital dünya küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları ve özellikle de ehlisünnet akaidini doğrudan hedef tahtasına koyuyor. Bugün çocuklar anne babalarının, ailenin, öğretmenin, mahallenin talim ve terbiyesinden ziyade, üzülerek ifade ediyorum, dijital medyanın talim ve terbiyesine daha fazla maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital alemin sadece kapitalist bir araç olmadığının, sadece para kazanma, eğlenme amacını gütmediğinin fark edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital tekno kültürü yönetenler ve yayanların bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan da kendi fikir, inanç ve yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz. Bugün şunu çok net biçimde söylemek isterim, dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Ne yazık ki bu yapay dinin müntesipleri de küresel ölçekte gittikçe artmaktadır.

Yapılması gereken çok açıktır, ilk olarak, 7. Din Şurası'nın da ana temasını oluşturan 'dijitalleşen dünyada diyanet hizmetleri' yeniden değerlendirilmelidir. İkincisi dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların tüm değerleriyle korunabilmesi için acil önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir."

"Coğrafyamızdaki her milletin, ırkın çimentosu İslam'dır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek din hizmetlerinde dijital dünyadan istifade ederken gerekse de dijital saldırılara karşı değerleri savunurken, özlerin, ruhların ve köklerin büyük bir itinayla korunması gerektiğini belirtti.

Ümmet-i Muhammed'in önce yapay haritalarla bölündüğüne, ardından ırkçılığın körüklenmesiyle birbirlerine hasım yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, İslam aleminin bugünkü vahdetten uzak görüntüsünün altında 19. yüzyılda Müslümanların içine enjekte edilen "mikro milliyetçilik" fikrinin olduğunu kaydetti.

Bugün medya ve sosyal medya üzerinden lümpen ırkçı hareketlerin rahatça örgütlenebildiğini ve propaganda yapabildiğini aktaran Erdoğan, "Şunu tekrar ifade ediyorum, coğrafyamızdaki her milletin, her ırkın çimentosu İslam'dır, İslam'ın bize kazandırdığı kardeşlik ruhudur. Özellikle Türkleri, Kürtleri ve Arapları bir arada tutan ortak dinimizdir, ortak kıblemizdir, ortak inançlarımız ve ideallerimizdir." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üstat Necip Fazıl, bu kadim hakikati 'bir iman merkezi etrafında toplananlar' olarak tarif ediyor. Dilimiz, kökenimiz, meşrebimiz, tenimizin rengi farklı olsa da hepimiz aynı iman merkezi etrafında buluşan, kucaklaşan, gönüllerini birbirine Rab eyleyen müminleriz. Bin yıldır bu topraklarda İslam kardeşliğinin cihanşümul sancağı altında, aynı ezanların gölgesinin sergenliğinde, hep beraber, yan yana barış içinde yaşıyoruz.

Coğrafyamızdaki birlik ve huzuru bozmak isteyenler doğrudan doğruya işte bu iman merkezine, işte bu çimentoya yani inancımıza saldırmaktadır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıların, ateizm gibi deizm gibi şamanizm gibi maskelerle kendilerini gizlediklerine tanık oluyoruz. Bir dönem 'Ali'siz Alevilik' fitnesi üzerinden yürütülen kampanyaların gayesi neyse, son dönemde gündeme getirilen 'İslamsız Türklük' furyasının gerisinde de aynı emperyalist emeller var."

"Milletimizi, vatanımızı ayakta tutan 'iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' anlayışıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençlerin zihnini bulandırmayı amaçlayan bu saldırılara karşı durma mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göğsünde imandan zerre olan herkes, ırkçılık maskesi altındaki İslam karşıtlarına karşı uyanık olmak ve bu belayla mücadele etmek zorundadır. Bireyi, aileyi, milletimizi, vatanımızı ayakta tutan, İstiklal Marşı'mızda da ifade ettiği üzere 'iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' anlayışıdır.

İslam varsa, Türk vardır. İslam varsa Kürt vardır, Arap vardır. İslam varsa aile vardır, ahlak vardır, edep ve haya vardır. İslam varsa, bayrak vardır, vatan vardır, hürriyet vardır. Hepsinden öte İslam varsa, Türkiye vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, tüm imam kardeşlerimiz, tüm kanaat önderlerimiz, 85 milyon olarak kardeşliğimizin çimentosu olan İslam'a ve imanımıza yönelik her türlü mütecaviz eylem karşısında işte bu şuurla hareket etmeli, cesur, bilgili, akıllı ve donanımlı olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın günden güne büyüyen bu tehdit karşısında gerekli tedbirleri alacağından şüphe duymuyorum."

(Sürecek)